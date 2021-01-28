В больнице Муравленко заработал новый томограф

Фото: правительство ЯНАО

В Муравленковской городской больнице начал работу новый компьютерный томограф. Он оснащен современным детектором, который за один оборот рентгеновской трубки выполняет 64 среза, что вдвое сокращает время проведения исследования. Весь цикл, начиная с захода пациента в кабинет, занимает не более 10 минут. При этом результат диагностики выдается через 24 часа.

Новый КТ будет использоваться для проведения плановых обследований и диагностики состояния легких пациентов с COVID-19. После каждого посетителя выполняется дезинфекция.

Поставка нового томографа в Муравленко - часть большой программы по техническому оснащению учреждений здравоохранения.

Старые томографы уже заменили на более современные в Губкинском и Тарко-Сале, в ближайшее время новый аппарат начнет работать в Лабытнанги - там сейчас идет настройка оборудования. В феврале два новых томографа начнут принимать пациентов в Ноябрьске. В прошлом году новые томографы заработали в СОКБ, Новоуренгойской и Надымской ЦГБ. Врачи отмечают, что благодаря этому увеличилось количество выполненных исследований.

Также в планах на 2021 год приобретение новых автомобилей скорой помощи для Салехарда, Нового Уренгоя, Муравленко и Надыма, а также мобильного диагностического комплекса на базе КАМАЗа для Пуровского района.