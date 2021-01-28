На дорогах Нового Уренгоя появятся новые знаки и светофоры

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором рассмотрели предложения горожан о том, как сделать городские дороги безопаснее.

В итоге были приняты несколько решений. Так, на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Ватолина, в районе лыжной базы «Контакт» и ул. Сибирской в районе остановочного пункта «мкр. Дорожников» установят светофоры.

Также появится дорожный знак, информирующий водителей о начале дополнительной полосы по ул. Центральная магистраль (Север-Юг).

На перекрестке ул. 70 лет Октября - ул. Дружбы Народов и ул. 70 лет Октября - ул. Подшибякина при реконструкции дороги установят дополнительные секции поворота на светофор. На ул. Петуха появится освещение.

-Друзья, спасибо за ваше активное участие. Сообщений, предложений, идей поступило много. Те, что не попали в повестку заседания сегодня, обязательно изучим дополнительно. Вместе мы сможем сделать движение в городе безопаснее, - подвел итог глава города Андрей Воронов.