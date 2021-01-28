Фото: правительство Салехарда

Ямальские литераторы могут подать заявки на издание своих произведений за счет средств окружного бюджета. Это касается не только индивидуальных авторов, но и общественных объединений, а также государственных и муниципальных учреждений.

Отправить заявки можно с 1 февраля по 1 сентября в адрес департамента внутренней политики: г. Салехард, проспект Молодежи, 9, либо на электронную почту: dvp@yanao.ru.

Затем члены комиссии, в составе которой заслуженные работники культуры и сотрудники органов исполнительной власти, оценят работы по следующим критериям: художественное достоинство, вклад в развитие литературного процесса, позиционирование Ямала, эмоциональное воздействие на читателя, общечеловеческие ценности и нравственность.

В итоге будут отобраны десять заявок с наибольшим количеством баллов.

Ознакомиться с положением об окружной редакционно-издательской комиссии, порядком подачи заявок и требованиями, предъявляемыми к ним, можно на официальном сайте правительства автономного округа по ссылке.