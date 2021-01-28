Жительница Лабытнанги отправится в колонию за отказ платить алименты Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Было установлено, что ранее суд приговорил женщину к ежемесячной уплате алиментов на содержание сына в размере 11 916 рублей. Также северянка была подвергнута административному наказанию в виде обязательных работ, однако она продолжала уклоняться от уплаты средств без уважительных причин. В результате этого образовалась задолженность более 64 тысяч рублей.

Судом виновной назначено наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напоминаем, что это не единственный случай в регионе, когда нерадивые матери уклоняются от выплат. Так, тазовчанка, лишенная родительских прав, задолжала своим детям почти два миллиона.