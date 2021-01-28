Таркосалинцам предлагают выбрать формат работы молодежного центра «Апельсин»

Фото: администрация Пуровского района

Таркосалинский молодежный центра «Апельсин» меняет формат. В связи с этим сотрудники запустили онлайн голосование, чтобы узнать, как именно жители района предпочитают проводить досуг, а также какие новые услуги и проекты хотели бы видеть в учреждении.

В планах на развитие у «Апельсина» создать ультрасовременное место досуга, где будут запущены образовательные и творческие проекты для жителей любого возраста, будет оказываться поддержка творческих инициатив и креативных сообществ.

Для реализации новых идей в учреждении создается «Общественный актив», члены которого примут участие в разработке проектов и их последующем воплощении в жизнь. В его состав приглашаются лица от 18 до 35 лет.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8(982) 401-70-99.