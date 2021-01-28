Прокуратура Салехарда наказала коммунальщиков за обледеневшее общежитие
Фото: Ольга Крыльцова
Прокуратура Салехарда организовала проверку по публикации в СМИ. Речь шла об общежитии по ул. Броднева, 40, стены которого покрылись льдом из-за аномальных морозов.
Было установлено, что ООО «Единая городская управляющая компания», отвечающая за содержание дома и его элементов, недобросовестно относится к своим обязанностям.
Это привело к ослаблению связи отделочных слоев со стенами (искривление фасадов лицевой стороны дома). Кроме того, входные двери первого и второго подъездов не были утеплены. Также никто не занимался своевременным выявлением повреждений стен и полов. В дополнение к вышесказанному, придомовая территория не отчищалась от снега и льда.
В связи с этим прокурор города внес представление директору ООО «ЕГУК», обязывая исправить ситуацию.
Фактическое устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой.
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