На Ямале выросло количество многодетных семей

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале выросло число семей, которые воспитывают трех и более детей. По сравнению с 2019 годом их стало больше на 5,8 процентов.

Для достижения таких результатов в регионе семьям с детьми оказывается социальная поддержка за счет федерального и окружного бюджетов. Так, за рождение второго, третьего и каждого последующего ребенка по инициативе губернатора выдается региональный маткапитал, единовременная выплата при рождении детей и подарочный комплект с принадлежностями для новорожденных. Ямальцам с низкими доходами предоставляются социальные пособия.

В 2020 году за счет федерального бюджета ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 3 448 семей; ежемесячную выплату в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей − 1 333 семьи.

За счет окружного бюджета единовременную выплату при рождении второго ребенка или последующих детей получили 3 326 семей; ежемесячную выплату в связи с рождением третьего и последующих детей - 3 472 семьи; пособие на ребенка - 12 993 семьи. Распорядилась региональным материнским (семейным) капиталом 891 семья.

Также были возмещены расходы по оплате отдыха и оздоровления 338 многодетным семьям и выдано 6 955 подарочных комплектов детских принадлежностей для новорожденных.

Отметим, что сегодня в регионе проживает 13 670 многодетных семей, которые воспитывают более 46 тысяч детей.