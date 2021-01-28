Ноябрьские полицейские задержали мошенника, который развел местную жительницу на деньги Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьские полицейские задержали мошенника, который развел местную жительницу на деньги в октябре 2019 года.

В ходе следствия было установлено, что женщина получила в соцсети сообщение от своего знакомого, который просил срочно занять денег. Будучи уверенной, что переписывается с другом, северянка перевела на указанный счет 5 200 рублей. Затем ей стало известно, что от имени знакомого писал злоумышленник, создавший дубликат страницы.

По данному факту возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Через некоторое время была установлена личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый житель города Перми 1981 года рождения.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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