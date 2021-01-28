Два из трех ямальских зимников возобновили работу после морозов

Фото: дороги и транспорт ЯНАО

На Ямале вновь открыли движение по двум зимникам. Информацию об этом сообщил региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, движение открыто по сезонной дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. Проезд доступен для всех видов транспорта общей массой до 30 тонн.

Также можно проехать по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск. Движение открыто для всего транспорта общей массой до 15 тонн. На участке Панаевск - Яр-Сале ведется установка дорожных знаков и расчистка проезжей части. Выезд комиссии по сдаче дороги в эксплуатацию запланирован на конец января.

Зимник Коротчаево - Красноселькуп остается закрытым.

Напоминаем, что сезонные дороги закрыли накануне вечером из-за сильных морозов.

Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы, это опасно для жизни. Также необходимо соблюдать правила безопасности: не нарушать скоростной режим, не съезжать с зимней дороги и держать дистанцию.

Получить оперативную информацию о работе сезонных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: (34922) 7-17-04 или на интерактивной карте.