В селе Нори готовится к сдаче врачебная амбулатория Фото: Ольга Крыльцова

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских побывал с рабочим визитом в селе Нори.

Одним из главных поводов стала нештатная ситуация, которая произошла в воскресенье, 24 января, в начальной школе - в здании обнаружили течь теплоносителя. Благодаря своевременно принятым мерам, ремонт удалось завершить в течение суток. Теперь школа готова возобновить работу в обычном режиме.

Также были осмотрены социальные объекты и инженерные коммуникации.

-Готовится к сдаче в эксплуатацию модульная врачебная амбулатория площадью более 150 кв.м. В здании предусмотрены помещения для процедурного кабинета, хранения лекарственных средств, кабинета фельдшера, прививочной, перевязочной и других. Степень готовности объекта - 95%. Открытие амбулатории запланировано к лету, - сообщил Жаромских.

Также глава района провел прием граждан и дал ряд поручений, взяв их исполнение на контроль.