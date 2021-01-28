На Ямале появится первая постоянная художественная экспозиция

Фото: Научный центр изучения Арктики

Научный центр изучения Арктики оказывает помощь в создании первой постоянной художественной экспозиции на Ямале. Проект будет реализован летом 2021 года в Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств.

В роли эксперта выступает Галина Гурьянова. Она является заведующей сектором культурной антропологии центра, а также кандидатом исторических наук. В ходе рабочей поездки в Новый Уренгой ею были проанализированы более 3 тысяч предметов из коллекций живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры, осмотрены сотни холстов и графических листов.

Первым результатом стали предложения по концепции и содержанию будущей экспозиции. По словам Галины Гурьяновой, создание в крупнейшем промышленном центре Ямала постоянной художественной выставки усилит культурную составляющую Нового Уренгоя, позитивно скажется на брендировании территории и формировании городской идентичности.

Добавим, что сектор культурной антропологии оказывает квалифицированную научно-методическую поддержку всем муниципальным музеям.

Так, в 2021 году будет издана «История ямальского искусства: ХХ век». Собранный в ней материал может быть использован в системах общего и дополнительного образования. Также он станет опорой для формирования стратегии пополнения музейных фондов и будет способствовать выявлению уникальности территории.