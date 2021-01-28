Колл-центр Новоуренгойской ЦГБ частично возобновил работу

Фото: администрация Нового Уренгоя

Работа колл-центра Новоуренгойской ЦГБ частично восстановлена.

Напоминаем, что вчера, 27 января, случилась авария в центральной серверной города, а именно обрыв линии.

-В связи с техническими неполадками, вызванными порывом коммуникаций в помещении серверной города, временно приостановлена работа колл-центра Новоуренгойской ЦГБ. Специалисты управления информатизации администрации города сейчас заняты устранением последствий аварии, - сообщили в медучреждении.

Вызвать врача на дом, получить консультацию и записаться на вакцинацию можно по прежним телефонам: 122, 8(3494)939-600, 8(3494)939-601, 8(3494)939-602, 8(3494)939-603.

Остается недоступной услуга записи на амбулаторный прием к специалистам и получение результата анализа на COVID-19.