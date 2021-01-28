Коренные ямальцы могут обратиться за консультацией для подачи документов в федеральный реестр

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается заявочная кампания по включению коренных северян в федеральный реестр. Это значительно облегчит процесс получения положенных льгот. Отметим, что сведения о национальности будут подгружаться из базы автоматически, что избавит заявителей от необходимости каждый раз предоставлять подтверждающие документы.

Содействие северянам оказывают сотрудники филиалов ассоциации «Ямал-потомкам!». Для этого создано 13 консультационных пунктов. На сегодняшний день помощь получили более 80 человек.

Для того чтобы представитель коренных народов был включен в список, достаточно заполнить заявление и приложить к нему нотариально заверенную копию документа, подтверждающего национальность. За несовершеннолетних детей заявление подает законный представитель.

Подать заявление в адрес ФАДН о себе и членах своей семьи можно почтовым отправлением. Необходимо указать сведения о гражданине в соответствии с паспортом, номер СНИЛС, ИНН, нотариально заверенную копия документа, где указана национальность. Это могут быть свидетельство о рождении, архивная выписка из похозяйственной книги или решение суда.

Также сведения о человеке может подать община, заверив информацию подписью руководителя и печатью организации.

Отметим, что на территории округа проживают 50 тысяч представителей коренных народов - это ненцы, ханты и селькупы.