Погода на Ямале на 28 января: снег весь день

Погода на Ямале на 28 января Фото: Ольга Крыльцова

В четверг, 28 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -32, ночью -33. Ветер 8-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -32, ночью -28. Ветер 8-12 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -33, ночью -32. Ветер 9-13 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - снег. Днем -40, ночью -35. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: пасмурно, после обеда начнется снег. Днем -35, ночью -32. Ветер 7-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, вечером - снег. Днем -38, ночью -34. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -32, ночью -33. Ветер 9-13 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -32, ночью -29. Ветер 8-11 м/с.