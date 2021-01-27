Ноябрьская ЦГБ внедрила новые технологии лечения в урологии и проктологии

Фото: правительство ЯНАО

Кабинеты уролога и колопроктола Ноябрьской горбольницы оснастили новым технологичным оборудованием.

Так, кабинет уролога пополнился урофлоурометром. Это аналитическое устройство для неинвазивной, безопасной и простой оценки уродинамики. Аппарат идет с программным обеспечением на ноутбуке, что позволяет сохранять исследования, а затем сравнивать их в режиме реального времени. Оценить развитие заболевания можно за пять минут, без госпитализации.

Кабинет проктолога оснастили современным хирургическим аппаратом «Лахта-милон». Лечение лазером - это один из современных и безопасных методов. Примечательно, что вмешательство проводится амбулаторно и занимает 15 минут, еще час пациент находится под наблюдением. Сама операция безболезненна, а потеря трудоспособности минимальна - до трех дней.

Во время процедуры воздействие происходит точечно - только на поврежденные ткани подслизистого слоя. Сама слизистая, кожа и мышцы во время операции не страдают, соответственно нет кровотечения, ожогов, рубцов и швов. Лазерный луч оставляет в слизистой прокол в 2 мм - примерно, как шприц при уколе.

Лечение проходит бесплатно в рамках программы ОМС.