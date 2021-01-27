Таркосалинец отправился в тюрьму за избиение и кражу мобильного телефона Фото: Ольга Крыльцова

Пуровский районный суд вынес приговор в отношении 26-летнего жителя Тарко-Сале. Он признан виновным по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда в полицию Пуровского района поступило сообщение от оперуполномоченного отдела уголовного розыска. Он рассказал, что в вечернее время, в районе одного из магазинов Тарко-Сале, выявлен местный житель, который напал на 23-летнему мужчину и украл его сотовый телефон.

В отделе быстро установили личность злоумышленника и задержали. Похищенный телефон таркосалинец выдал добровольно, в содеянном сознался.

За свое преступление северянин получил один год лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

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