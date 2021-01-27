В Ноябрьске замдиректора Центра лабораторного анализа подозревают в получении крупной взятки Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске возбудили уголовные дела в отношении заместителя директора филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО». Он подозревается в получении взятки за незаконные действия в крупном размере.

По данным следствия, в 2019 и 2020 годах мужчина, действуя в интересах организации, у которой заключен договор с ООО «СеверАвтоТранс» на выполнение работ, связанных с рекультивацией земель, переработке нефтешлама и обустройству кустовых площадок на месторождениях нефти и газа, получил через посредников от генерального директора взятку на сумму более 350 тысяч рублей. За эти деньги он должен был подделать протоколы испытаний, заключений нефтесодержащих отходов и твердых остатков от сжигания нефтесодержащих отходов и передачей отходов на утилизацию.

В отношении взяткодателя - руководителя коммерческой организации возбуждены уголовные дела. Тоже самое касается и двух посредников, помогавших в преступлении.

В настоящее время выясняются все обстоятельств совершенного преступления, также проведены обыски. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных мер пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде бывшего директора строительной организации обвиняют в хищении 59 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело (подробнее)