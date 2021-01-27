На реконструкцию сетей электроснабжения ЯНАО и ХМАО потратят более 10 миллиардов рублей

Жителей Ямала и Югры ждет значительное повышение качества электроснабжения. Так, в 2021 году Министерство энергетики РФ выделило на эти цели 10,9 миллиардов рублей, что выше на 13,4 % по сравнению с 2020 годом. Средства, поступившие в распоряжение АО «Россети Тюмень», пойдут на реконструкцию и ввод новых объектов.

Так, по словам представителей энергокомпании в текущем году в рамках инвестиционной программы в Ямало-Ненецком автономном округе будет построена подстанция 110 кВ «Роспан» с питающими ВЛ 110 кВ, ее протяженность составит 11 километров. Помимо возведения нового ямальского энергообъекта, в планах специалистов проведение масштабных работ в Югре.

-Согласно утвержденному графику, будут построены сразу четыре крупных подстанции с питающими воздушными линиями 110 кВ на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа. Они обеспечат электроэнергией Кузоваткинское, Чапровское, Майское и Мамонтовское нефтяные месторождения. Также будет проведена реконструкция подстанции 110/10 кВ «Батово», она тоже находится в Нефтеюганском районе, - сообщили в пресс-службе АО «Россети Тюмень».

По словам представителей энергокомпании, в целом на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение энергетических объектов в этом году планируется направить 4,3 миллиарда рублей , что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.