Аферисты перевели накопления салехардцев в негосударственный пенсионный фонд
Фото: Ольга Крыльцова
Прокуратура Салехарда организовала проверку по обращениям трех местных жителей о незаконном переводе их пенсионных накоплений.
В итоге было установлено, что изначально все накопления северян хранились в государственном пенсионном фонде РФ, однако в 2018 году они были незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд на основе заключенных договоров об обязательном страховании.
Тем не менее сами граждане никаких договоров не заключали и заявлений о переходе в другие фонды не подавали.
В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления о признании новых договоров недействительными, а также передаче накоплений предыдущим страховщикам.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На данный момент исполнение решений контролируется профильным ведомством.
Отметим, что с 2019 суд рассмотрел 22 аналогичных иска, все они были удовлетворены.