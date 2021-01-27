Аферисты перевели накопления салехардцев в негосударственный пенсионный фонд Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда организовала проверку по обращениям трех местных жителей о незаконном переводе их пенсионных накоплений.

В итоге было установлено, что изначально все накопления северян хранились в государственном пенсионном фонде РФ, однако в 2018 году они были незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд на основе заключенных договоров об обязательном страховании.

Тем не менее сами граждане никаких договоров не заключали и заявлений о переходе в другие фонды не подавали.

В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления о признании новых договоров недействительными, а также передаче накоплений предыдущим страховщикам.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На данный момент исполнение решений контролируется профильным ведомством.

Отметим, что с 2019 суд рассмотрел 22 аналогичных иска, все они были удовлетворены.