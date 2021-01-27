В Салехарде открылся комфортабельный центр вакцинации от COVID-19

Фото: скриншот из видео

На Ямале идет активная подготовка к вакцинации от коронавируса. По состоянию на 25 января в регионе подготовлено 59 прививочных пунктов.

Не стал исключением и Салехард. По словам главы города Алексея Титовского, в окружной столице открылся комфортабельный прививочный центр по адресу: ул. Республики, 78. Он будет работать в будние дни с 09:00 до 19:00.

Фото: администрация Салехарда

-В центре созданы все условия для комфортной и удобной вакцинации. Помещение полностью изолировано, а просторный холл позволяет с комфортом дождаться приема врача. Есть комната для поствакцинального наблюдения, где можно провести необходимое время ожидания, - сообщил градоначальник.

Фото: скриншот из видео

Кроме того, рядом есть большая парковка для автомобилей и остановка общественного транспорта.

Поступление большой партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» ожидается в начале февраля. Люди, которые уже успели записаться на прививку, будут приглашены в числе первых.

Напоминаем, что процедура вакцинации от коронавируса проходит на добровольной основе и осуществляется в два этапа с интервалом в 21 день после введения первого компонента. Условием остается возрастное ограничение 18+, а также отсутствие противопоказаний: аллергических реакций, обострения хронических заболеваний, беременности, грудного вскармливания и острых инфекционных заболеваний.

Посмотреть все пункты вакцинации на Ямале можно здесь.