Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 января 2021 года увеличилось на 72 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 72 человека, с начала периода - 35 354.

Из общего числа болеющих госпитализировано 443 жителя, 29 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 8 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 373 человека.

Также напоминаем, что в понедельник, 25 января, скончался один человек. Во вторник, 26 января, зафиксировано две смерти.

Кроме того, за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 364 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 62 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 13; Салехарде - 9 и Ноябрьске - 8.

Далее идут: Муравленко - 7; Новый Уренгой, Губкинский и Лабытнанги - 6; Тазовский район - 3.

Замыкают список: Пуровский и Приуральский районы - 2.

Всего в регионе было проведено 4 983 теста в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 197 человек, за весь период - 30 869.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 17 741 человек с COVID-19, с начала периода - 3 774 672. Выздоровевших - 27 922, за весь период - 3 202 483. Умерших - 594, с начала периода - 71 076.