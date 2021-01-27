В Новом Уренгое директор предприятия скрыл от налоговиков 68 миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении руководства коммерческой организации по ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Преступление выявили сотрудники УМВД России по ЯНАО.

Было установлено, что руководство ООО «Новоуренгойское управление буровых работ», зная о наличии имеющейся задолженности по налогам, намеренно скрыла осенью 2019 года более 68 млн. рублей, за счет которых должно производится взыскание задолженности, на общую сумму свыше 22 млн. рублей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что это не единственный подобный случай в газовой столице. Так, генерального директора АО «Севергазавтоматика» спрятал от налоговой 240 миллионов рублей.