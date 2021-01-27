На Ямале возобновилась поверка индивидуальных и общедомовых приборов учета

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале возобновились поверки индивидуальных и общедомовых приборов учета воды и электричества. Напоминаем, что они были прекращены с 6 апреля по 31 декабря 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В связи с этим инспекторы госжилнадзора предупреждают, что всем собственникам жилых помещений, у которых истек срок действия приборов, необходимо произвести их поверку или замену.

Если этого не сделать, то с 1 января по 31 марта 2021 года расчет платы за холодную и горячую воду будет производиться по среднему показателю, исходя из показаний приборов за предыдущие полгода. А начиная с 1 апреля 2021 года - по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. Начисления за потребляемое электричество до замены прибора учета будут осуществляться по среднему показателю.

Для проведения поверки приборов учета собственникам необходимо обратиться с заявлением к поставщику коммунальных ресурсов.

Подать заявку на поверку необходимо в случае неточности показаний, поломки или истечения срока, указанного в технической документации прибора.