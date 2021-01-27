Победительница конкурса «Мастера гостеприимства» проведет на Ямале эко-фестиваль

Фото: правительство ЯНАО

Жительница Ямала Анна Коптякова, ставшая победительницей первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства», проведет в регионе эко-фестиваль.

-В рамках конкурса я представила проект по организации экологического фестиваля. Он получил поддержку на окружном и муниципальном уровнях. Мероприятие запланировано на сентябрь 2021 года. Часть финансирования пойдет на приобретение необычного арт-объекта - комара - с встроенной системой для подачи кипятка. Миссия мероприятия - сделать защиту о природе и экологии интересной, яркой и современной», - рассказала девушка.

Отметим, что средства на проведение фестиваля выделил региональный департамент молодежной политика и туризма.

Его глава, Наиль Хайруллин, он же наставник Анны, считает, что поддержка нового проекта на начальной стадии может стать гарантом для его успешной жизни в будущем.

-У Анны есть все необходимое для реализации идеи - концепция, понимание и практика. Нам бы хотелось, чтобы на Ямале появлялось как можно больше туристских продуктов и событийных проектов со своей особой атмосферой, благодаря которым турист станет нашим постоянным клиентом, а Арктика приобретет популярность и известность во всем мире, - пояснил Хайруллин.