В Салехарде началась перерегистрация граждан, нуждающихся в жилье социального найма

Фото: администрация Салехарда

Управление жилищной политики Салехарда проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете по предоставлению жилых помещений социального найма.

Напоминаем, что воспользоваться данным правом могут малоимущие граждане, коренные малочисленные народы Севера, реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Жители окружной столицы, состоящие в очереди, должны предоставить до 1 июня сведения, которые подтверждают статус нуждающегося в жилом помещении.

Если за последний год у заявителя произошли какие-либо изменения в сведениях, то нужно предоставить новые документы в управление жилищной политики Салехарда по адресу: ул. Броднева, 28. Телефон для справок: 4-45-76, по предварительной записи.

Отметим, что перерегистрацию проходят также граждане, вставшие на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года.