Десять лет «строгача»: житель зарубежья отправился в тюрьму за продажу наркотиков в Новом Уренгое

Житель зарубежья отправился в тюрьму за продажу наркотиков в Новом Уренгое Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое вынесли приговор в отношении жителя ближнего зарубежья 1987 года рождения. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. г ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», а также по п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Злоумышленника задержали еще 5 декабря 2018 года вблизи жилого дома. В ходе личного досмотра у него нашли 24 свертка с порошкообразным веществом, а в его телефона хранилась информация о тайнике-закладке, в котором обнаружили еще 1 сверток с таким же веществом.

Согласно проведенной экспертизе, изъятое оказалось наркотиком синтетического происхождения общей массой 27 грамм.

Данное средство мужчина намеревался сбыть на территории города. Кроме того, полицейские установили, что часть товара уже была распродана пяти жителям.

В январе 2021 года новоуренгойский суд приговорил злоумышленника к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.