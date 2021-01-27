На Ямале сформировано 115 бригад для устранения коммунальных аварий

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде прошло внеочередное заседание регионального штаба по обеспечению энергетической безопасности. Главная тема обсуждения - работа жилищно-коммунального комплекса в период низких температур.

Участники собрания - представители местных властей и ресурсоснабжающих организаций - доложили об обстановке в городах и районах. Они сообщили, что все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Аварийные бригады выезжают по очередности заявок от жителей, ремонтные работы в местах порывов проводятся в регламентированные сроки, при необходимости привлекаются дополнительные бригады и техника.

По данным департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямала, в целом по округу количество инцидентов, связанных с порывами на сетях теплоснабжения и водоснабжения, перемерзанием канализации и отключением электроэнергии, уменьшилось на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако в некоторых муниципалитетах наблюдается рост технологических нарушений - это Новый Уренгой, Лабытнанги, Ямальский, Пуровский и Надымский районы. Также высок уровень инцидентов в Ноябрьске.

Для оперативного устранения технологических нарушений на территории автономного округа сформировано 115 бригад в количестве 453 человека и подготовлено 122 единицы техники.

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