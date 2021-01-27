Колл-центр Новоуренгойской ЦГБ не работает из-за прорыва труб

Фото: Новоуренгойская ЦГБ
Аномальные морозы, воцарившиеся на Ямале, существенно повлияли на жизнь северян. В большинстве городов возникли проблемы с инженерными коммуникациями, в частности - прорывы труб.
Не стал исключением и Новый Уренгой. Как сообщили в городской администрации, из-за технических неполадок парализована работа сall-центра городской больницы.
-Технические неполадки, вызванные порывом коммуникаций в помещении серверной в северной части города, парализовали работу сall-центра Новоуренгойской ЦГБ, - рассказали власти.
На данный момент специалисты управления информатизации администрации города заняты устранением последствий аварии.
Также горожан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, попросили звонить по номерам 03 или 112.
Напоминаем, что сейчас в газовой столице -37 градусов, а по ощущениям все -47.