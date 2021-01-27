В Салехарде на ул.Совхозной может появиться новая детская площадка

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на ул. Совхозная может появиться детская игровая площадка для ребят разного возраста. С этой просьбой к депутату Законодательного Собрания ЯНАО Алексею Денисову обратилась мама четверых детей.

-В век телевидения и всеобщей компьютеризации общества дети стали много времени проводить возле телевизора и компьютера вместо того, чтобы гулять на улице. А ведь именно в дошкольном возрасте у человека закладывается фундамент, который служит базой для личностного становления в обществе и физического развития, - отметила жительница Салехарда.

По словам депутата, этот вопрос он обсудил с главой города Алексеем Титовским. Сейчас на улице Совхозная установлены несколько игровых блоков во дворах, однако некоторые предназначены исключительно для малышей, а другие требуют дополнительного обслуживания.

После анализа территории было обозначено место, через дорогу от дома №7 по улице Совхозная, на котором можно было бы обустроить площадку. Территорию предлагается преобразить в современную и функциональную зону отдыха в рамках проекта «Комфортная городская среда». Там могут появиться два игровых комплекса для детей до 6 лет и старше, а также спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол. Также запланированы работы по освещению и озеленению.

Отметим, что в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2021 году будут благоустроены площадь у ЦКиС «Геолог» и сквер «Сияние севера».