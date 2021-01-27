В Ноябрьске школьники обедают натуральным мясом и витаминными салатами

Фото: личная страница Надежды Гудковой в Instagram

На Ямале питанию школьников уделяется особое внимание на всех уровнях власти. В эти дни школьные столовые Ноябрьска проверяет руководитель окружной Дирекции по организационному обеспечению Департамента образования Александр Мирошников.

Первой в очереди оказалась школа №13. Госслужащий заглянул в каждый кухонный цех. Смотрел, изучал, задавал вопросы: как хранятся продукты, где моют посуду, что входит в ежедневное меню и вкусно ли готовят? Также он выбрал несколько блюд на свое усмотрение: куриный рулет, свиную котлету, тушеную капусту и горбушу с овощами. Вся еда оказалась очень вкусной.

Стоит отметить, что повара готовят с учетом температурного режима и ожидаемого количества детей.

Кроме того, во вторник, 26 января, Александр Мирошников осмотрел складские помещения городского Комбината общественного питания. Это учреждение занимается поставкой продуктов во все сады и школы Ноябрьска.

Недавно во всех школьных столовых города обновили меню. Что-то исключили, а что-то добавили по желанию учеников и родителей. В результате такой гастрономической рокировки стало больше витаминных салатов, блюд из натурального мяса и фруктово-ягодных десертов, и это тоже отметил окружной проверяющий.