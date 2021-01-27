Погода на Ямале на 27 января: до -40 градусов

Погода на Ямале на 27 января Фото: Ольга Крыльцова

В среду, 27 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем -39, ночью -38. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -34, ночью -38. Ветер 8-11 м/с.

Надым: малооблачно. Днем -37, ночью -40. Ветер 8-11 м/с.

Новый Уренгой: облачно. Днем -34, ночью -39. Ветер 5-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -34, ночью -37. Ветер 9-12 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -33, ночью -37. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем -38, ночью -36. Ветер 2-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -36, ночью -39. Ветер 11-15 м/с.