Ускоренными темпами: на Ямале ввели более 166 тысяч квадратных метров жилья

Фото: правительство ЯНАО

Ввод жилья на Ямале по итогам 2020 года превысил плановые показатели на 9 процентов. В итоге было построено 166,7 тысяч квадратных метров жилья, а это 383 индивидуальных частных дома и 45 многоквартирных. К слову, в последние переедет 2 271 семья, также часть квартир будет реализована.

Лидерами по жилищному строительству стали: Новый Уренгой - 49,7 тысяч квадратов; Салехард - 23,6; Надымский район - 20,8; Пуровский район - 19,3 и Губкинский - 12,3.

Отметим, что основной объем жилья в округе строится при участии Фонда жилищного строительства ЯНАО. Благодаря комплексной застройке вырастают целые микрорайоны со всей сопутствующей инфраструктурой - образовательными учреждениями, парками, спортивно-игровыми зонами и автопарковками.

Один из самых масштабных проектов Фонда - микрорайон Обдорский в Салехарде. Проектом предусмотрено возведение 35 многоквартирных домов с площадью жилых помещений 240 тысяч квадратных метров. Скоро сюда переедет 5 тысяч семей.

Как сообщил директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев, в ближайшие пять лет планируется расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья. Для этого необходимо соответствующее количество нового, поэтому темпы строительства в округе значительно выросли.

Также, по его словам, все жилье, которое строится в рамках окружных жилищных программ, сдается полностью готовым для проживания - с отделкой и необходимым сантехническим оборудованием.

Положительная динамика продолжится и в дальнейшем, так в 2021 году план по вводу - 158 тысяч квадратных метров.