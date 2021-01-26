Поверив, что может лишиться всех денег, ноябрянин перевел мошенникам четверть миллиона Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Ноябрьска обратился мужчина 1991 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что с карты мужчины происходит списание денег. Чтобы сохранить сбережения, ноябрянину необходимо обналичить имеющиеся средства в банкомате, а затем перевести их на безопасный счет, продиктованный лжесотрудником.

Не заподозрив обмана, мужчина выполнил все действия, после чего лишился 250 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Напоминаем, что по такой же схеме развели еще одного ноябрянина. Мужчина лишился крупной суммы, переведя мошенникам сбережения сразу с двух карт.