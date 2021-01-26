Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Семья Ямала» Фото: Ольга Крыльцова

В регионе стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Семья Ямала». Его победители - самые крепкие и достойные ячейки общества - будут награждены губернаторской премией в 250 тысяч рублей.

Конкурс проводится в шести номинациях: «Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Династия года», «Опекунская (приемная) семья года», «Преодоление» и «Золотая семья года».

-Ходатайства о выдвижении семей представляют общественные организации и учреждения в уполномоченный орган местного самоуправления. Последний в свою очередь проводит отбор и направляет кандидатуры на рассмотрение в оргкомитет не позднее 1 марта текущего года, - поясняет начальник отдела по семейной и демографической политике окружного департамента социальной защиты населения Диана Саранчина.

Отметим, что семьи из числа лауреатов регионального тура примут участие в конкурсе на всероссийском уровне. Всего заявки на участие подали 39 семей со всего региона.

С порядком и условиями присуждения премии можно ознакомиться на сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО.