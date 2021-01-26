«Сердце Севера»: в Ноябрьске появится арт-объект, символизирующий добровольчество

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске появится новый арт-объект «Сердце Севера», символизирующий идеи добровольчества, взаимопомощи и добра.

Его изготовят в виде функциональной скамьи с системой обогрева сидений, освещения и нескольких USB-кабелей, через которые можно зарядить сотовые телефоны и другие гаджеты.

Место для расположения арт-объекта предлагают выбрать самим горожанам. На сайте «Живем на севере» уже стартовал сбор предложений. Разместить свою идею можно до 8 февраля, а проголосовать за понравившийся вариант - с 9 по 22 февраля.

Инициатива в изготовлении объекта принадлежит координационному штабу городского волонтерского движения «Территория добра».

Отметим, что в Ноябрьске действует более 30 добровольческих объединений. В год волонтеры реализуют порядка 800 социальных проектов в области экологии и культуры, популяризации здорового образа жизни, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и других знаковых событий страны. Кроме того, они постоянно оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.