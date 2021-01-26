Незаконная рыбалка обернулась для салехардца полумиллионным штрафом и конфискацией лодки Фото: Ольга Крыльцова

Салехардский городской суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Его признали виновным по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерб).

Было установлено, что в октябре 2020 года подсудимый, не имея разрешения, рыбачил на реке Обь. Для этого он использовал свое маломерное судно «Амур» и лесковую сеть длиной 40 метров, которая запрещена для частной рыбалки. В итоге мужчина выловил 87 щекуров, 16 нельм, 30 щук, 5 язей и 1 налима, тем самым причинив ущерб на общую сумму 507 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 6 месяцев. Кроме того, с осужденного взыскано 507 тысяч рублей, а моторная лодка конфискована в доход государства.

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