Школьные библиотеки региона в течение года будут получать по подписке журнал «Родина» благодаря АО «Транснефть – Сибирь»

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» в рамках программы благотворительности профинансировало проект по оформлению подписки на федеральное печатное издание «Родина» для средних общеобразовательных учреждений на территории Тюменской, Свердловской, Курганской, Томской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО.

В течение 2021 года 270 школьных библиотек региона будут ежемесячно пополняться выпусками исторического научно-популярного журнала. Январский выпуск уже поступил в учебные заведения. Это издание на протяжении многих лет знакомит читателей с громкими и малоизвестными историческими фактами, ключевыми персонами, в свое время повлиявшими на развитие страны.

«Уверен, что этот проект найдет отклик в душе школьников разного возраста, оживит у молодежи картину понимания мира, научит думать, рассуждать, принимать решения», – отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью и органами государственной власти АО «Транснефть - Сибирь» Сергей Сметанюк.

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение интереса молодежи к истории Отечества, – одно из ключевых на-правлений благотворительной программы предприятия.

АО «Транснефть – Сибирь» на протяжении нескольких лет реализует проект по увековечивании памяти Герою Монголии, Герою Советского Союза, генералу армии Ивану Федюнинскому. В том числе при поддержке предприятия в г. Тюмени установлен памятник полководцу, в серии «ЖЗЛ» издана книга. Вместе с изданиями о других соотечественниках, отличившихся на полях сражений, и важнейших вехах Великой Отечественной войны, о видных русских ученых и просветителях книга «Федюнинский» в 2020 году передана в школьные библиотеки региона. Ежегодно АО «Транснефть – Сибирь» совместно с Тюменской областной думой и областным советом ветеранов проводит среди школьников региона конкурс сочинений на патриотические темы, приуроченный к Дню Героев Отечества.

Также при финансовом содействии АО «Транснефть – Сибирь» в регионе реализуется информационный проект «Герои России. Бессмертно» - видеофильмы и радиопередачи о судьбах героев Великой Отечественной войны и российских военнослужащих, погибших при исполнении военного долга в локальных конфликтах современности.