Тазовчанка и ее ребенок-инвалид три года проживали в непригодной квартире

Тазовчанка и ее ребенок-инвалид три города проживали в непригодной квартире Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тазовского района организовала проверку по обращению местной жительницы. Она пожаловалась на нарушение своих жилищных прав.

В итоге было установлено, что семья тазовчанки, включая ребенка-инвалида, проживает в квартире, которую признали непригодной еще три года назад. Согласно закону, этот факт дает женщине право получить новое жилье на условиях договора социального найма.

В связи с этим прокурор внес в адрес местной администрации представление об устранении нарушений закона, однако ответных действий так и не последовало. После этого государственный обвинитель обратился с иском в суд, возложив на муниципалитет обязанность предоставить семье жилое помещение по договору социального найма.

Судом требования прокурора удовлетворены, исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.