В Ноябрьске школьные кабинеты технологии оснастили новыми станками и швейными машинами

Фото: правительство ЯНАО

Кабинеты технологии во всех 14 школах Ноябрьска оснастили новым оборудованием: столярные и сверлильных станки для юношей и электрические швейные машины для девушек.

Акцент сделан на современную технику с числовым программным управлением, это помогает приблизить образовательный процесс к реальным условиям на производстве.

Кроме того, закуплены конструкторы для развития направления легоконструирования и робототехники, приобретены 3D-принтеры и квадрокоптеры. Отметим, что изучение основ конструирования и компьютерных технологий поможет ребятам осваивать современные перспективные профессии.

В коррекционной школе Ноябрьска в учебный план введены новые профили трудового обучения - полиграфия, фотодело, гончарное дело, а также легоконструирование и робототехника. Ребята с удовольствием постигают новые для себя виды деятельности.