В Салехарде бывшего директора строительной организации обвиняют в хищении 59 миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде возбудили сразу же несколько уголовных дел в отношении бывшего руководителя ООО «Ямалстройгрупп». Он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), а также в двух преступлений по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Было установлено, что с ноября 2014 года по декабрь 2015-ого он заключил госконтракт между своей организацией и ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» на выполнение строительно-монтажных работ и сдачу в эксплуатацию детского сада в Лабытнанги. Далее мужчина закупил оборудование по более низкой цене и другого качестве, чем было прописано в договоре. Возникшую разницу в стоимости - 59 миллионов рублей, он присвоил себе.

Также стало известно, что в этот же время, подозреваемый, используя посредников, передавал взятки директору ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», общая сумма которых превысила 4 миллиона рублей. Кроме того, к ним добавились права собственности на земельный участок и дом стоимостью более 8 миллионов рублей.

За полученные взятки директор ГКУ обеспечивал согласования стоимости оборудования, поставляемого ООО «Ямалстройгрупп», как подрядной организацией, на строительство животноводческого комплекса в поселке Аксарка Приуральского района и осуществлял его приемки по стоимости, заведомо превышающей среднерыночную.

В отношении директора ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», совершавшего незаконные действия в пользу взяткодателя, возбуждены уголовные дела по по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Также в ходе следствия были установлены посредники, через которых руководитель ООО «Ямалстройгрупп» передавал взятки директору ГКУ. Это три лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничество, совершенное в крупном размере).

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.