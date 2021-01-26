В трех микрорайонах Тарко-Сале начались перебои с горячей водой

Фото: администрация Пуровского района

Из-за сильных морозов в Тарко-Сале начались перебои с горячим водоснабжением. Пострадали от этого жители микрорайонов Советского, Комсомольского и Геолога, а также улиц 50 лет Ямала, Мира, Победы и других.

Как сообщили в районном департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, сбои обусловлены технологическими особенностями работы оборудования в условиях низких температур. В настоящее время рабочие занимаются его наладкой на первой и третьей городских котельных, а также на станции водозабора.

Профильные службы просят горожан набраться терпения, а также не тратить бесконтрольно воду - это поможет быстрее исправить ситуацию. Систему водоснабжения восстановят в ближайшее время.

Также напоминаем, что на территории Пуровского района действует режим повышенной готовности - все оперативные службы и ресурсоснабжающие организации работают в усиленном режиме. Кроме того, ситуацию контролирует лично глава района Антон Колодин, оперативные совещания проводятся круглосуточно.

При возникновении любых проблем в сфере ЖКХ, в том числе связанных с неисправностью или перемерзанием коммуникаций, сообщайте о них по телефонам горячих линий.

Телефоны горячей линии по вопросам ЖКХ:

- Служба ЕДДС: 112;

- Тарко-Сале: (34997) 2-23-10;

- Пурпе: (34936) 3-85-05#160#;

- Уренгой : (34934) 9-14-68;

- Ханымей : (34997) 2-79-61;

- Пуровск и Сывдарма: (34997) 6-65-50;

- Харампур: (34997) 3-33-20, 8-922-456-54-48;

- Халясавэй : (34997) 3-39-66, 8-992-402-49-88;

- Самбург: (34997) 3-10-40, 8-902-693-68-61.