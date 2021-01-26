В Новоуренгойский ПНД поступило новое оборудование для выявления наркотиков в организме человека

Фото: правительство ЯНАО

В химико-токсикологическую лабораторию Новоуренгойского ПНД поступило новое оборудование для определения содержания наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в волосах, ногтях и биологических средах человека. Оно позволит сократить выдачу результатов до одного дня.

Диагностика на новом аппарате будет применяться при госпитализации пациентов, поступающих на лечение в стационар, а также для медицинского освидетельствования граждан на состояние алкогольного опьянения.

-На сегодняшний день лаборатория Новоуренгойского диспансера вышла на лидирующие позиции в области выявления новых психоактивных веществ, к которым относятся «спайсы» и «соли», многие из которых впервые появлялись на территории округа. Исходя из этого, было принято решение о дополнительном оснащении лаборатории более чувствительным оборудованием, которое позволит сделать анализы еще более достоверными, а результат получать еще быстрее, - рассказала заведующая химико-токсикологической лабораторией Новоуренгойского ПНД Наталья Самышкина.

Оборудование закуплено за счет средств окружного бюджета. В рамках госпрограммы аналогичное оборудование поступило в бюро судебно-медицинской экспертизы ЯНАО и Ноябрьский психоневрологический диспансер.