Открыто движение по зимнику Коротчаево - Красноселькуп

Фото: администрация Красноселькупского района

На Ямале снова открыли зимник Коротчаево - Красноселькуп. Об этом стало известно сегодня утром, 26 января, от администрации Красноселькупского района. Напоминаем, что он был закрыт из-за сильных морозов. В минувшие выходные температура воздуха опускалась до -50 градусов.

-Информируем Вас о том, что с 10:00 часов 26 января разрешено движение по зимней автодороге Коротчаево - Красноселькуп для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн. Информация о работе автозимника доступна по телефон: 8 (34932) 2-25-38, - рассказали в районной администрации.

Кроме того, со вчерашнего дня, 24 января, на Ямале открыли еще еще два зимника: Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале.

Получить оперативную информацию о работе сезонных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: (34922) 7-17-04 или на интерактивной карте.