Пурпейка купила хлебопечку в несуществующем магазине Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратилась 51-летняя жительница поселка Пурпе, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что в декабре 2020 года женщина заказала на одном из сайтов домашнюю хлебопекарню. После того, как пуровчанка произвела оплату, ей позвонил якобы менеджер по продажам, который сообщил, что оплата прошла успешно. Затем ей позвонил «сотрудник транспортной компании», сообщивший, что товар принят к перевозке, а 5 января он будет доставлен по указанному адресу.

Не получив технику в указанный срок, женщина перезвонила в транспортную компанию, где ей сообщили, что данный груз не принимался. Однако же представитель интернет-магазина убедил женщину, что товар все еще находится в пути.

После того, как сайт интернет-магазина пропал из сети, 15 января, а телефоны менеджеров перестали отвечать, женщина поняла, что столкнулась с мошенниками и обратилась в полицию.

Заявительнице причинен ущерб на сумму более 13 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.