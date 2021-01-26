Фото: правительство ЯНАО

На Ямале расширили список получателей именных стипендий губернатора. Речь идет о тех, кто окончил школу с медалью, а также учится на врачей, педагогов и по другим специальностям социальной сферы. Обязательное условие - сдача сессии на «хорошо» и «отлично».

Как рассказала заместитель директора регионального департамента образования Яна Весова, студенты-отличники, проявившие себя в исследовательской деятельности, интеллектуальных и творческих мероприятиях, уже начали получать повышенное пособие. Размер именной стипендии - 10 тысяч рублей ежемесячно (ранее - одна тысяча рублей). Всего на конкурсной основе присуждалось 27 именных стипендий губернатора, с летнего семестра их станет 77.

Заявочная кампании на получение именной стипендии губернатора уже стартовала. Заявки принимаются от студентов первого курса, обучающихся в государственных вузах страны, колледжах и техникумах на очной форме. Для участия необходимо направить пакет документов в департамент образования или в ведомство по профилю обучения студента: департамент здравоохранения, культуры, строительства и жилищной политики, природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, департамент по делам коренных малочисленных народов Севера.

Перечень документов, необходимый для подачи заявки, размещен на сайте окружного департамента образования. Заявления на получение именной стипендии губернатора Ямала принимают до 20 февраля 2021 года.