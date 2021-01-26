На Ямал приедут знаменитые блогеры с многомиллионной аудиторией Фото: Ольга Крыльцова

В сообществе «Россия-страна возможностей» завершилось народное голосование за право проведения блог-тура в рамках конкурса «ТопБЛОГ». В числе лидеров оказались 15 из 85 регионов, вошедшие в шорт-лист. За Ямал проголосовали 13 тысяч северян, подняв Арктический край на второе место среди регионов с численностью от 500 000 до 1 000 000 человек.

Вместе с Ямалом в лидерах оказались Пермский край, Челябинская область, Курская область, Красноярский край, Самарская область, республика Коми, Карелия, Новгородская область, Республика Мордовия, Севастополь, республика Тыва, Камчатский край, Магаданская область и республика Алтай.

Теперь регионы-финалисты поборются в конкурсе презентаций. По итогам этого этапа жюри определит 5 абсолютных победителей и 10 призеров. Итоги станут известны после 25 февраля.

Отметим, что все регионы, прошедшие в шорт-лист, посетят победители проекта «ТопБЛОГ» и их наставники - известные блогеры с многомиллионной аудиторией. Они проведут для жителей творческие встречи, мастер-классы и автограф-сессии. Кроме того, они расскажут в своих аккаунтах о туристических жемчужинах и местном колорите. О пяти регионах, ставших абсолютными победителями, блогеры снимут фильмы.

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