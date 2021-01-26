За несколько часов в Новом Уренгое поймали 25 нарушителей дорожного движения

Фото: Госавтоинспекция Ямала

В Новом Уренгое сотрудники ГИБДД провели «День профилактики», усилив контроль за соблюдением требований дорожной безопасности со стороны водителей.

В связи с увеличением аварий, автоинспекторы несли службу на самых аварийных участках и перекрестках города. Так, за один лишь январь в газовой столице зарегистрировано 66 ДТП, в которых 2 человека погибли и 7 получили травмы.

Основными причинами аварий являются превышение скорости, несоблюдение дистанции между транспортом, а также отвлеченность водителей на различные гаджеты. Кроме того, к тяжким последствиям при авариях приводит пренебрежение ремнями безопасности.

За несколько часов полицейские выявили более 25 нарушений: несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками; управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке; нарушение правил пользования световыми приборами; пренебрежение ремнями безопасности и другие.

Также с водителями проводились профилактические беседы о поездках в неблагоприятную погоду.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к взаимоуважению на дороге и неукоснительному соблюдению правил дорожной безопасности.