В Салехарде капитально отремонтируют 17 домов

Фото: личная страница Алексея Титовского в Instagram

В Салехарде запланирован капремонт 17 многоквартирных домов. Информацию об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своем Instagram.

-В восьми из них будут отремонтированы фасады, произведена замена инженерных сетей водоснабжения и электроснабжения, водоотведения в рамках региональной программы. Это дома в капитальном исполнении по: ул. Чубынина, 12; ул. З. Космодемьянской, 56, 33, 35, 39; ул. Комсомольская, 17; ул. Подшибякина, 17 и ул. Республики, 49, - рассказал градоначальник.

Также он сообщил, что в рамках адресной программы проводится капитальный ремонт в деревянных жилых домах. Так, на ул. Комсомольская, 12а запланирован ремонт фундамента и системы водоотведения. На ул. Чапаева, 27а будет приведена в порядок крыша, коммунальные системы, модернизирован тепловой пункт. Ремонт фундамента, системы вентиляции и цокольного перекрытия требуется в домах №17 и 17а по улице Ямальская. Всего будут отремонтированы 9 МКД.

По еще девяти объектам будут проведены проектно-изыскательные работы на проведение ремонта в 2022 году.

Капитальный ремонт должен быть завершен до 16 сентября 2021 года.