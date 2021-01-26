Фото: правительство ЯНАО

Два из трех ямальских зимников возобновили работу после морозов.

Так, движение открыто по сезонной дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО). Проезд доступен для всех видов транспорта общей массой до 30 тонн.

Также можно проехать по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Движение открыто для всего транспорта общей массой до 15 тонн на участке Аксарка - Салемал - Панаевск. На участке зимника Панаевск - Яр-Сале ведется установка дорожных знаков и расчистка проезжей части. Выезд комиссии по сдаче зимника в эксплуатацию запланирован на конец января.

-Все выходные зимники были закрыты для проезда в связи с отрицательными температурами ниже -40 градусов. Как только температура окружающего воздуха повысилась, мы открыли движение, - сообщил начальник отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.

Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы, это опасно для жизни. Также необходимо соблюдать правила безопасности: не нарушать скоростной режим, не съезжать с зимней дороги и держать дистанцию.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: (34922) 7-17-04.