Жительница Салехарда лишилась 300 тысяч, отдав их в качестве предоплаты за квартиру Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Салехарда обратилась 26-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшая нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже квартиры. Связавшись с продавцом по указанному номеру, женщина узнала, что в связи с невысокой ценой необходимо внести предоплату в размере 300 тысяч рублей. Не заподозрив обмана, заявительница перевела деньги, после чего злоумышленники перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Напоминаем, что в подобную ситуацию попал и житель Надыма. Решив купить машину стоимость два миллиона, мужчина несколько раз отправлял за него предоплату. В итоге он лишился 400 тысяч рублей.